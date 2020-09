Guarda il trailer del videogame dei BTS

Come le Spice Girls più di 20 anni fa, anche le star K-pop BTS stanno per pubblicare un videogioco. E non è neanche il primo: si chiama BTS Universe Story e potete vedere il trailer qui sopra.

BTS Universe Story è un “social game interattivo” in cui i fan possono seguire una trama prestabilita modificandone gli aspetti a seconda delle scelte fatte. Ma ci sono anche le modalità di gioco “Story Creation”, dove gli utenti possono creare una storia partendo da zero, e “Collection”, in cui gli utenti possono creare il look dei sette cantanti.

Il trailer di 10 minuti, decisamente ben fatto, fa già un po’ capire cosa aspettarsi tra live-action e mondi alternativi. Il videogame sarà disponibile il 24 settembre.

Qui invece la loro esibizione agli ultimi Video Music Awards: