Guarda il trailer del nuovo documentario su The Band

Bruce Springsteen, Eric Clapton, e Martin Scorsese si sono sperticati in elogi a The Band nel documentario ufficiale sul gruppo, di prossima uscita.

“Non c’è nessuno che mostra più di loro quanto il gruppo sia più della somma delle sue parti”, dice Springsteen nel trailer. “È nel loro nome: The Band. Sta tutto lì”. Mentre Scorsese, che ha diretto il video del leggendario ultimo concerto del gruppo, ha detto della loro musica che “non suonava come nient’altro al mondo”.

Nel trailer c’è un piccolo recap della storia del gruppo, dai giorni in cui suonavano con Bob Dylan al loro disco di debutto, Music From Big Pink, al loro concerto d’addio. Il documentario vero e proprio, che esce il 21 febbraio, contiene immagini d’archivio, foto dell’epoca, la musica di The Band e interviste con Robertson, Springsteen, Clapton, Scorsese, Van Morrison e altri.

Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band è un resoconto onesto e sincero della vita di Robertson e della nascita del leggendario gruppo. “Il film è la commovente storia della vita personale di Robertson, del modo in cui ha superato le avversità e della nascita del suo rapporto con gli altri quattro uomini che sarebbero diventati i suoi fratelli nella musica, lasciando insieme la loro impronta nella storia”.