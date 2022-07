Guarda il trailer del film di Brett Morgen su David Bowie

Dopo la pubblicazione di un teaser, è finalmente online il primo trailer ufficiale di Moonage Daydream, nuovo film di Brett Morgan su David Bowie. Potete vederlo qui sopra.



Moonage Daydream , che come dichiarato in passato non sarà «né un documentario né una biografia», è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2022. Conterrà filmati inediti in 35 e 16 mm provenienti gli archivi personali dell’artista. Brett Morgen, regista già al lavoro su Kurt Cobain: Montage of Heck, ha diretto, scritto e prodotto il film che arriverà nelle sale di tutto il mondo venerdì 16 settembre.