Guarda il trailer del documentario di Taylor Swift su ‘Folklore’

Taylor Swift ha annunciato con un post su Instagram l’uscita del documentario Folklore: The Long Pond Studio Sessions. Sarà disponibile a partire da domani, 25 novembre, su Disney+.

Diretto dalla cantante, il documentario è stato girato al Long Pond Studio, Hudson Valley, Stato di New York, dove si sono ritrovati i principali artefici di Folklore: Swift e i musicisti/produttori Aaron Dessner (dei National) e Jack Antonoff.

Folklore è stato registrato a distanza, ma i tre si sono dati appuntamento in settembre nello studio per eseguire le canzoni del disco e condividere le storie dietro di esse. «La prima volta in cui siamo nella stessa stanza», dicono i tre brindando in una scena del trailer. Folklore, dice Swift a Dessner, è nato in un periodo di isolamento: «Avrei potuto perdere completamente la testa e invece questo disco ha funzionato da salvagente per entrambi».

Nel film c’è anche un’apparizione di Justin Vernon (Bon Iver) alle prese col duetto Exile, uno dei pezzi forti dell’album. «Sono contenta di aver fatto il disco», dice la cantante prima di scoppiare a ridere, «mi ha fatto scoprire che tutti, non solo noi, avevamo bisogno di farsi un bel pianto».