Guarda il teaser di ‘Framing Britney Spears’, il documentario sulla conservatorship

Si intitola Framing Britney Spears il documentario sulla conservatorship che andrà in onda su FX e FX on Hulu il 5 febbraio. Fa parte di una serie prodotta dal New York Times. È stato diffuso un breve teaser, che potete vedere qui sopra.

«Persone vicine a Britney Spears e avvocati legati alla sua conservatorship» si legge in una descrizione del documentario «esaminano la carriera della cantante impegnata in una battaglia in tribunale col padre incentrata su chi dovrebbe controllare la sua vita».

Com’è noto, da oltre un decennio Spears è soggetta a una forma di tutela legale chiamata conservatorship che prevede che un giudice nomini un tutore cui è demandato il compito di gestire gli affari finanziari e personali, essendo la pop star considerata inadatta a prendere tali decisioni da sola.

Fino all’autunno 2019 il ruolo è stato svolto unicamente dal padre, James ‘Jamie’ Spears. L’anno scorso, la pop star ha dichiarato in un documento depositato in tribunale la sua forte contrarietà all’ipotesi che il padre riassumesse il ruolo di supervisore dei suoi affari finanziari e del suo patrimonio. Jamie Spears continuerà fino al mese prossimo a svolgere il suo compito, affiancato da un co-conservator, la società Bessemer Trust.

Tramite l’hashtag #FreeBritney fan e celebrità hanno lanciato una campagna affinché Britney Spears sia liberata dalla conservatorship.