Guarda il nuovo video di ‘Trollz’ di Tekashi 6ix9ine e Nicki Minaj

Tekashi 6ix9ine e Nicki Minaj si sono uniti per un nuovo pezzo con tanto di video, Trollz. Il brano segue Gooba, che è stato il primo singolo di 6ix9ine dopo essere uscito di prigione in anticipo per via del coronavirus. Il rapper sta scontando il resto della sua sentenza ai domiciliari.

Il nuovo video è coloratissimo e il testo attacca gli hater: “I know you don’t like me, you wanna fight me/You don’t want no problems at your party? Don’t invite me,” 6ix9ine raps. “I don’t worry ’bout you niggas, please stop talking ’bout me/Always talkin’ bout me ’cause you looking for the clouty.”

I due hanno deciso di donare una parte dei profitti del brano e del merchandise a The Bail Project Inc., spiega Minaj in un post su Instagram. Si tratta di un fondo che fornisce assistenza a persone in attesa di processo che non possono permettersi di pagare la loro cauzione. “Vogliamo proteggere e supportare le migliaia di persone coraggiose che lavorano in prima linea per la giustizia sociale e usano la loro voce per chiedere LA FINE delle violenze della polizia sugli americani neri. #BlackLivesMatter”.