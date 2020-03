Guarda il nuovo video dei Coldplay ‘Trouble in Town’

C’è un po’ di Fattoria degli animali nel nuovo video dei Coldplay. In Trouble in Town, dal doppio Everyday Life, la band porta il classico di George Orwell per le strade di New York. I politici che guidano la città sono maiali e ce n’è uno che somiglia a Donald Trump, il cui slogan orwelliano è “tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri”. Ce n’è anche per i democratici, i cui recenti dibattiti televisivi sono ridicolizzati in una lotta fra suini in tv.

Un orso guida un taxi, una renna senzatetto si copre con una coperta e legge il libro di Orwell, un gatto ruba una bevanda da un negozio di alimentari, una volpe sfugge all’arresto di un poliziotto ghepardo, mentre Chris Martin canta “non ho un rifugio, non ho pace”. Alla fine del video il maiale trumpiano sale sul taxi.

I proventi della canzone vanno a Project Innocence, organizzazione che si occupa di portare all’attenzione dell’opinione pubblica le falle nella giustizia penale che contribuiscono a condanne ingiuste, e in parte a African Children’s Feeding Scheme.

L’ultima pubblicazione dei Coldplay è l’EP acustico Reimagined. A questo link trovate la nostra intervista a Chris Martin su Everyday Life.