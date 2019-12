Guarda il nuovo, strano video di ‘Earthquake’ di Kim Gordon

Kim Gordon ha pubblicato il video di Earthquake, brano estratto dall’acclamato disco dell’ex cantante dei Sonic Youth No Home Record, uscito nel 2019. Come il video precedente, quello di Sketch Artist, anche qui troviamo Gordon insieme alla regista Loretta Fahrenholz, che ha girato il video dalla prospettiva di una di quelle auto che Google usa per fare street view.

“Los Angeles è una città voyeuristica dove ti trovi a guardare tutto da lontano”, ha detto Gordon parlando del video. “Quando ero a New York mi mancava avere spazio. E a Los Angeles c’è anche questo senso di una rovina imminente, che si tratti di incendi o terremoti. La gente ci si adatta e tutto diventa normale. Questo è quello che mi piace del video. Che mostra persone che si fanno i fatti loro. La gente pensa che Los Angeles sia un posto quasi utopico ma in realtà è una specie di miraggio”.