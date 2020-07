Guarda il concerto in streaming in onore di Bob Marley

Ziggy Marley ha organizzato un concerto in streaming con la musica del padre Bob Marley. L’evento è durato circa un’ora, e fa parte dei festeggiamenti per il 75esimo compleanno della leggenda del reggae. In scaletta ci sono One Love, Get Up Stand Up e brani meno conosciuti come Them Belly Full, Coming In From The Cold e We and Them.

Lo show è stato suonato rispettando il distanziamento sociale – i musicisti della band sono separati da pannelli di plexiglass – ed è stato registrato al CEEK VR Studio di Los Angeles. Oltre al concerto, il 75esimo compleanno di Bob Marley verrà festeggiato da un documentario, nuovi video per No Women, No Cry e Three Little Birds e un canale dedicato su SiriusXM.