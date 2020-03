Ieri sera i Queen hanno pubblicato il video del loro concerto all’interno della manifestazione ‘Fire Fight Australia’, organizzato a Sydney per le vittime degli incendi. La band, con Adam Lambert alla voce, ha riproposto la storica scaletta del Live Aid di 35 anni fa. Lo show è stato registrato lo scorso 16 febbraio e potete vederlo qui sopra.

Questa la scaletta:

Bohemian Rhapsody

Radio Ga Ga

Hammer to Fall

Crazy Little Thing Called Love

We Will Rock You

We Are the Champions