Guarda il Concert for Ukraine di ieri sera con Ed Sheeran

Si è tenuto ieri sera alla Resorts World Arena di Birmingham, in Inghilterra, il Concert for Ukraine, evento organizzato da ITV, STV e Livewire Pictures per raccoglie fondi a favore del Disasters Emergency Committee, che opera anche nel Paese invaso dalla Russia. La risposta del pubblico è stata notevole: sono state raccolte oltre 12 milioni di sterline (più di 14 milioni di euro), contro le attese 3 milioni di sterline.

Presentato da Emma Bunton (Spice Girls), Roman Kemp (figlio di Martin degli Spandau Ballet) e Marvin Humes, ha ospitato esibizioni di Camila Cabello, Ed Sheeran, Emeli Sandé, Gregory Porter, Snow Patrol, Nile Rodgers & Chic, Becky Hill, The Kingdom Choir, Manic Street Preachers, Tom Odell, Anne Marie, Paloma Faith.

C’era anche Jamala. La vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2016 in rappresentanza dell’Ucraina ha cantato 1944 con in mano una bandiera del suo Paese.

L’ospite più atteso era Sheeran che ha suonato Perfect e Bad Habits e ha duettato con Cabello nell’inedita Bam Bam, che sarà contenuta nell’album della cantante Familia, in uscita l’8 aprile. Cabello ha anche fatto una cover di Mix You dei Coldplay.

Billie Eilish ha inviato un videomessaggio col fratello Finneas: «Ci spiace non essere lì con voi. Vogliamo inviare comunque il nostro affetto e il nostro appoggio a tutti i performer e soprattutto solidarietà ai milioni che sono stati costretti a lasciare le loro case» in Ucraina.

Ecco il concerto integrale: