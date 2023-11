Guarda i Måneskin prendersi bene in sala prove nel video di “Off My Face”

I Måneskin hanno pubblicato il video di Off My Face, terzo brano in scaletta di Rush! (Are You Coming?), la versione deluxe del loro terzo album in studio. Sempre seguendo questa numerologia, Off My Face è il terzo singolo estratto da questa deluxe dopo Honey (Are You Coming?) e Valentine.

Dopo la sua parentesi nel video di Mil Veces di Anitta, Damiano torna a guidare il quartetto romano per un video molto semplice che mostra la band mentre suona cazzeggia e si divertire a suonare il brano in un’ipotetica sala prove.

Guarda il video: