Guarda i Korn duettare con Amy Lee degli Evanescence su ‘Freak on a Leash’

Ieri a Denver è iniziato il tour americano congiunto di due band icona della scena nu metal, i Korn e gli Evanescence.

Dopo lo show di 15 canzoni degli Evanescence, concluso col celebre singolo Bring Me to Life, i Korn sono saliti sul palco per 16 brani che hanno ripercorso gran parte della loro carriera.

Durante il brano di chiusura del loro live, Amy Lee, la frontman degli Evanescence, ha raggiunto Jonathan Davis e soci per duettare sul celebre brano Freak on a Leash. La band e Amy Lee aveva già eseguito assieme il brano all’MTV Unplugged dei Korn del 2007, in versione acustica.

Di seguito alcuni video della performance.