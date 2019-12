Guarda i Green Day suonare ‘Welcome to Paradise’ nel 2019

Ai Game Awards 2019 di Los Angeles i Green Day ci hanno fatti entrare entrare in una macchina del tempo suonando Welcome to Paradise, pezzo del 1991 tratto dal loro album diventato un classico Kerplunk.

La band si è esibita insieme a Chvrches e Grimes, che ha cantato il suo brano 4ÆM, scelto per la colonna sonora dell’atteso videogioco Cyberpunk 2077. I Green Day si stanno preparando al loro Hella Mega Tour, che li vedrà suonare nell’estate del 2020 accanto a Fall Out Boy e Weezer, e all’uscita del loro nuovo album, Father of All…, prevista per il prossimo 7 febbraio.