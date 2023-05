Guarda i Foo Fighters suonare il nuovo inedito ‘Nothing At All’

Ieri i Foo Fighters si sono esibiti in un livestreaming, titolato Preparing Music for Concerts, in diretta dal loro studio californiano 606. Per i fan della band è stato un momento importante perché, oltre a rivedere i Foos dal vivo (e buttare un occhio sul dietro alle quinte di un tour), si è finalmente svelato il nome del nuovo batterista, Josh Freese.

Le novità però non si sono fermate lì. In un’ora di esibizione, molto rilassata e con i consueti stop da sala prove, la band ha suonato 8 canzoni, tra cui gli ultimi due singoli, Rescued e Under You, oltre ad un brano finora inedito dal titolo Nothing At All che farà parte del nuovo album, But Here We Are, in uscita il prossimo 2 giugno.

Su YouTube qualcuno ha già caricato estratti dal livestreaming di ieri ed è possibile – almeno finché non verranno rimossi – vedere l’esibizione della band e ascoltare la versione live del nuovo singolo.