Guarda i Cure suonare il nuovo inedito ‘Another Happy Birthday’

I Cure continuano a sfruttare il loro lungo tour per anticipare materiale dal loro futuro – e ancora senza data annunciata – album Songs Of A Lost World. Questa volta il palco scelto è stato quello dell’Hollywood Bowl di Los Angeles dove Robert Smith e soci hanno eseguito l’inedito Another Happy Birthday.

Another Happy Birthday si unisce ad altre cinque canzoni che la band ha introdotto in scaletta in questi mesi. Lo scorso ottobre in Lettonia, il tour era stato inaugurato con le nuove Alone e Endsong. In Svezia era poi arrivata And Nothing Is Forever mentre in Polonia era stato il turno di I Can Never Say Goodbye. A Fragile Thing, invece, era stata presentata durante le date italiane (qui vi abbiamo raccontato la data a Milano).

Il video del brano: