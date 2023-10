Guarda i Coldplay con Selena Gomez e H.E.R. dedicare una canzone a due fan

C’è un momento durante il live dei Coldplay – un po’ romantico, un po’ cheesy – in cui Chris Martin rimane da solo sul palco, al pianoforte, e guardando i cartelloni dei fan sceglie una persona, la fa salire on stage, sedare a fianco a lui chiedendogli: «Quale canzone dei Coldplay vuoi che ti canti?».

Iera sera a Los Angeles è andata così, come sempre, solo che sul palco insieme a due fortunate fan sono arrivate anche Selena Gomez e H.E.R. che con Chris Martin per una versione a due voci, pianoforte e chitarra elettrica di Let Somebody Go, la collaborazione di Coldplay e Selenza Gomez (prodotta da Max Martin) presente nell’album Music of the Spheres del 2021.