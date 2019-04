Guarda i Canova dal vivo sul palco di ‘Radio2 Live’

I Canova si sono esibiti venerdì 12 aprile sul palco della Sala B di via Asiago a Roma per Radio2 Live. Lo speciale realizzato da Rai Radio2 e condotto da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, ha visto salire sul palco la band milanese di Matteo Mobrici, che salirà anche sul palco del Primo Maggio di Roma domani.

I Canova hanno eseguito diversi brani con la solita carica che li contraddistingue dal vivo. Qui sopra è possibile vedere Per te, tratta dal nuovo album Vivi per sempre, uscito nel mese di marzo, un disco che hanno già portato in tour in mezza Italia.

L’appuntamento con Radio2 Live, invece, ritorna venerdì 3 maggio con ospiti i Tre Allegri Ragazzi Morti.