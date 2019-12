Guarda gli U2 suonare ‘Ahimsa’, il loro nuovo singolo con A.R. Rahman

Dopo 66 concerti in tutto il mondo nell’arco di due anni, gli U2 hanno chiuso il loro Joshua Tree Tour con una data a Mumbai – il primo concerto in India della loro carriera. Per l’occasione hanno suonato per la prima volta Ahimsa, il loro nuovo singolo con A.R. Rahman – che ha portato sul palco le sue figlie Khatija Rahman e Raheema Rahman e la cantautrice Rianjali Bhowmick.

Ahimsa prende il nome dalla parola sanscrita per “non violenza” e celebra la diversità spirituale dell’India. La collaborazione tra gli U2 e Rahman arriva in occasione delle celebrazioni per i 150 del Mahatma Ghandi. “Siamo profondamente in sintonia con gli U2 che da sempre si sono schierati contro l’ingiustizia, a favore dell’emancipazione femminile e per il bene in questo mondo”, ha detto A.R. Rahman parlando della collaborazione.