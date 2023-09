Guarda gli Offspring suonare ‘Why Don’t You Get A Job?’ con Sum 41 e Simple Plan

Siete pronti ad un inizio di giornata nel segno di una sana nostalgia del pop punk americano? Gli Offspring sono nel pieno del loro tour americano dove sono accompagnati da Sum 41 e Simple Plan e pare si stiano parecchio divertendo. «Una delle cose migliori di essere in tour e poter girare il mondo e suonare davanti a tante persone, ma tutto questo è ancor meglio quando puoi farlo con i tuoi amici» ha dichiarato sul tema Dexter Holland degli Offspring in un’intervista a Kerrang!.

Proprio nel mood di questa reunion di amici che si divertono a suonare assieme, gli Offspring hanno pubblicato un video ufficiale del tour in cui le tre band condividono il palco del Jonas Beach Theater in Wantagh, New York, per una versione collettiva di uno dei singoli di maggior successo degli Offspring, Why Don’t You Get A Job?, uscito nel 1999 e contenuto nell’album Americana. Gli Offspring sono stati raggiunti sul palco da Deryck Whibley dei Sum 41 alla chitarra e voce e da Pierre Bouvier dei Simple Plan. I tre si sono divisi le strofe del brano per unire le forze nei ritornelli.

Se volete piangere una lacrimuccia sulla vostra adolescenza, questo è il momento.