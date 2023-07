Guarda Elton John che canta per l’ultima volta in tour ‘Goodbye Yellow Brick Road’

Dopo cinque anni e 330 concerti del Farewell Yellow Brick Road tour in tutto il mondo, Elton John ha concluso la sua carriera di artista itinerante sabato sera con uno spettacolo emozionante alla Tele2 Arena di Stoccolma, in Svezia. Un video di Goodbye Yellow Brick Road girato dai fan ha catturato l’ultima canzone della serata.

“Ho avuto una carriera meravigliosa, oltre ogni immaginazione”, ha detto alla folla prima di cantare. “Cinquant’anni di gioia pura nel fare musica. Quanto sono fortunato? Ma non sarei seduto qui a parlare con te se non fosse per te. Avete comprato i singoli, i CD, gli album, le cassette… Ma soprattutto, avete comprato i biglietti per gli spettacoli. Sapete quanto mi piace suonare dal vivo. È stata la mia linfa vitale suonare per voi ragazzi. Siete stati magnifici”.

John ha annunciato il Farewell Yellow Brick Road tour nel gennaio 2018 in una conferenza stampa moderata da Anderson Cooper della CNN. “Non significa che smetterò di creare”, ha precisato. “Ma non viaggerò più… non voglio andarmene in tono minore. Voglio farlo con il botto… Sarà lo spettacolo più grande e con la produzione più incredibile che abbia mai fatto”.

Il tour è iniziato l’8 settembre 2018 ad Allentown, in Pennsylvania. Il set di 24 canzoni era pieno di successi come Tiny Dancer, Candle In The Wind e Crocodile Rock, anche se ha inserito alcuni pezzi per intenditori, tra cui Indian Sunset, Burn Down The Mission, e All The Girls Love Alice. La pandemia lo ha costretto a mollare nel marzo 2020, ma il tour è ripreso nel gennaio 2022 ed è proseguito a un ritmo inarrestabile fino all’ultimo atto di Stoccolma.

Allo show finale ha detto alla folla perché ha deciso di non fare più tour. “Voglio godermi la mia famiglia, i miei figli, mio ​​marito, tutto”, ha spiegato. “Me lo sono guadagnato. E non me ne pento stasera. Voglio ringraziare la band, la troupe, tutti. Mi mancherete tanto ragazzi, ma ci vediamo molto prima di quanto pensiate. Vi amo!”.

John potrebbe non tornare mai più in tournée, ma nel 2020 ha detto a Rolling Stone di essere aperto alla possibilità di una residency dedicata alle sue canzoni meno conosciute. “Sarebbe simile a quello che ha fatto Kate Bush all’Hammersmith Apollo [nel 2014]”, ha sottolineato. “È arrivata e ha suonato per tre settimane davanti a 4mila persone a notte. Se lo faccio, non voglio cantare di nuovo Crocodile Rock o Saturday Night’s Alright for Fighting. Sono canzoni meravigliose, ma ci sono altri pezzi come Original Sin e American Triangle che voglio eseguire”.

Durante il concerto di Stoccolma, John è stato anche celebrato dai Coldplay, in collegamento da Göteborg, dove erano impegnati nel Music of the Spheres tour “Lo diciamo a nome nostro e di tutte le band e gli artisti che hai ispirato negli anni: ti amiamo”, ha detto Chris Martin.

Da Rolling Stone US