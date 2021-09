Guarda ‘Come To Life’, il nuovo video di Kanye West

Kanye West ha pubblicato un video per una delle tracce di Donda, il suo ultimo disco di cui vi abbiamo parlato qui. La traccia in questione è Come to Life. Il video è stato girato durante l’evento di ascolto del 26 agosto in streaming su Apple Music, in cui è presente anche una scena in cui Kanye brucia tra le fiamme.





Nel video anche Kim Kardashian con l’abito da sposa. Donda, il decimo album di West, è finalmente arrivato il 29 agosto dopo un lungo lavoro di preparazione da parte del rapper. 266 canzoni e ospiti come The Weeknd e Lil Baby (Hurricane), Travis Scott e Baby Keem (Praise God), Young Thug, Pop Smoke (Tell the Vision), Jay Electronica e i Lox (Jesus Lord), Kid Cudi (Moon), Pusha T e molti altri.



Potete vedere il video di Come to Life qui sopra.