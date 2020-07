Guarda “cardigan”, il nuovo video di Taylor Swift

Insieme al suo ottavo album Folklore, ieri a mezzanotte Taylor Swift ha pubblicato anche il video del suo nuovo singolo, “cardigan”, scritto e diretto da lei stessa con Aaron Dessner dei National.

Il video si apre con Swift che suona il piano in una casa immersa nella natura. Il piano serve da metafora per la musica e le relazioni di cui parla il testo, molto riflessivo. Quando sale sul piano viene trasportata in un mondo fantastico estremamente rigoglioso, con cascate e natura selvaggia. Ma più tardi, quando apre il piano e guarda cosa c’è dentro si ritrova da sola, a nuotare in acque turbolente. Allora si aggrappa al piano, e torna dove tutto era iniziato.

In un post in cui parla del suo nuovo album, Swift haa discusso i temi mitologici di cui è pieno Folklore, che ha scritto mentre era in isolamento per la pandemia da coronavirus. “Una storia diventa folklore dopo che viene trasmessa da persona a persona. A volte bisbigliando, a volte cantando. I confini tra fantasia e realtà si sfumano e quelli tra verità e finzione diventano quasi invisibili”.

Quando ha annunciato il video, Swift ha spiegato che nel filmarlo si è dovuta attenere a tutte le regole di sicurezza per il COVID-19, compresa la presenza fissa di un ispettore medico sul set a supervisionare la produzione e l’obbligo di mascherina per tutto il personale coinvolto.