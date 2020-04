Guarda Bruce Springsteen che canta ‘Jersey Girl’ per l’evento benefico ‘Jersey 4 Jersey’

Bruce Springsteen e la moglie Patti Scialfa hanno cantato due brani durante la maratona telethon Jersey 4 Jersey, a beneficio del New Jersey Pandemic Relief Fund. “Siamo qui stasera per gli operatori sanitari, per chi ha perso i propri cari e per chi soffre e muore a causa di questa terribile malattia nel nostro amato stato”.

Hanno iniziato con Land of Hope and Dreams, una canzone commovente sul potere e la resilienza dello spirito umano che Springsteen ha scritto per il tour di reunion della E Street Band del 1999. Subito dopo si sono esibiti e hanno parlato altri artisti e personalità del mondo dello spettacolo: da Jon Stewart, Jon Bon Jovi, Chris Rock e Stephen Colbert, a Halsey e Charlie Puth, che hanno suonato una cover del brano di Springsteen del 1973, Growin’ Up, al piano.

Verso la fine dell’evento, Springsteen e Scialfa sono tornati per eseguire l’amatissima versione del Boss di Jersey Girl, la canzone di Tom Waits del 1980. A differenza di molte interpretazioni passate della canzone, inclusa quella famosa sul cofanetto del Live 1975–85, Bruce non ha cantato il versetto bonus “little brat of yours” che ha scritto lui stesso. È la prima volta che esegue il brano dal 2016.

Si tratta della prima esibizione di Springsteen dalla sua apparizione a sorpresa al fianco di Joe Grushecky e gli Houserockers alla raccolta fondi annuale di Asbury Park Light of Day il 18 gennaio. Ha parlato dei piani dell’anno scorso per un nuovo album e un nuovo tour della E Street Band nel 2020. Non sappiamo a che punto è il disco, ma il tour quasi certamente non partirà prima del 2021.