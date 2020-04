Guarda Billie Joe Armstrong che suona ‘I Think We’re Alone Now’ con i figli

Billie Joe Armstrong ha suonato I Think We’re Alone Now con i figli Jakob e Joey al Late Late Show with James Corden. Il cantante dei Green Day aveva già pubblicato il pezzo nell’ambito della serie No Fun Mondays in cui propone una cover ogni lunedì di quarantena.

Jakob è nato nel 1995 ed è batterista degli SWMRS (si pronuncia “swimmers”), il fratello Joey Danger è nato tre anni dopo e suona negli Ultra Q.

I Think We’re Alone Now è stata scritta da Ritchie Cordell e portata al successo da Tommy James & The Shondells nel 1967 e da Tiffany vent’anni dopo.

L’ultimo album dei Green Day è Father of All ed è uscito in febbraio.