Guarda ‘Barcellona’, il nuovo video di Ghali

Dopo Boogieman e Good Times – rispettivamente doppio e triplo disco di platino – c’è un nuovo singolo estratto da DNA, l’ultimo album di Ghali uscito lo scorso 21 febbraio: è Barcellona, oggi fuori con un video ufficiale sul canale YouTube dell’artista.

Il video è girato (in parte) nel Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino e racconta una storia d’amore. I protagonisti e lo stesso Ghali, che fa il narratore, indossano delle ali a rappresentare le ali che ti mette una nuova storia d’amore e contrastano con la quotidianità delle immagini, raccontando l’amore per quello che è: la magia di sentirsi unici e speciali in mezzo a tutti e tutto. Nelle strofe di questa lettera d’amore si alternano le prospettive dei due innamorati, in un dialogo sul loro futuro.