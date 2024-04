Guarda Angelina Mango cantare ‘La noia’ al Barcelona Eurovision Party

Manca un mese esatto all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2024 che quest’anno si terrà a Malmö, in Svezia, ma il carrozzone della rassegna è già in giro per l’Europa.

Ieri al Sant Jordi Club di Barcellona si è tenuto uno dei pre-party (il secondo) dell’Eurovision, un modo per presentare con delle performance dal vivo alcuni dei concorrenti in gara. Tra le esibizioni anche quella della nostra Angelina Mango – fresca di collaborazione con il coreografo Mecnun Giasar, già al lavoro con Rosalía, che le curerà la performance all’Eurovision – che ha portato sul palco il suo successo di Sanremo, La noia.

Qui il video della performance: