Grimes ha detto che il suo nuovo singolo, ‘Delete Forever’, è ispirato alla morte di Lil Peep

Intervistata da Zane Lowe su Apple Beats 1, Grimes ha parlato del suo nuovo singolo Delete Forever, che anticipa il suo prossimo album Miss Anthropocene in uscita il 21 febbraio.

“È un pezzo un po’ deprimente. Non mi piace parlarne. Parla dell’epidemia di oppiacei… un po’ di miei amici sono morti, in particolare uno quando avevo 18 anni è morto per complicazioni legate alla dipendenza da oppiacei. E anche gli artisti continuano a morire per questa cosa, così ho scritto questa canzone la notte della morte di Lil Peep“.

A differenza del resto dei pezzi di Grimes, Delete Forever è una ballata acustica. “È divertente perché il pezzo finito non è così diverso dalla demo”, ha detto, spiegando di aver tagliato nelle fasi finali della lavorazione praticamente tutto quello che aveva aggiunto alla traccia.

“Mentre lavoravo a questa canzone mi ispiravo a Patsy Cline, al country, cose così, ma credo che alla fine sia venuta una cosa diversa… tipo quando vai a un concerto punk e suonano canzoni acustiche”.