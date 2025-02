Grimes ha accusato Elon Musk: «Sta ignorando la crisi medica di nostro figlio»

Grimes ha recentemente accusato pubblicamente Elon Musk di ignorare la crisi medica di uno dei loro figli. La cantante canadese, che ha tre figli con il CEO di Tesla e SpaceX – X Æ A-12, Exa Dark Sideræl Musk e Techno Mechanicus – ha scelto di rivolgersi a lui tramite un post su X, piattaforma di cui Musk è proprietario, affermando che il loro bambino sta affrontando una situazione medica urgente e che Musk non sta rispondendo ai suoi tentativi di contatto.

Grimes aveva commentato sotto un post pubblicato dal”ex compagno, scrivendo: “Plz rispondi riguardo alla crisi medica di nostro figlio. Mi dispiace doverlo fare pubblicamente, ma non è più accettabile ignorare questa situazione. Richiede attenzione immediata”. Ha poi aggiunto: “Se non vuoi parlare con me, puoi designare o assumere qualcuno che possa farlo, così da risolvere il problema? È urgente, Elon”.

In una risposta a un utente che chiedeva chiarimenti, Grimes ha ulteriormente spiegato di non poter fornire dettagli ma di essere stata costretta a rendere pubblica la questione perché Musk ha ignorato messaggi, chiamate ed e-mail, saltando ogni incontro programmato. L’artista ha inoltre dichiarato che, senza un intervento tempestivo, il loro figlio potrebbe subire danni permanenti.

