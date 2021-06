Grimes è entusiasta perché l’intelligenza artificiale può portare al comunismo

Si sa che Grimes ama condividere i suoi pensieri sull’intelligenza artificiale. L’ultima riflessione l’ha condivisa su TikTok spiegando che l’I.A. può portare all’avvento di una società comunista. Il video ha superato i 185 mila like e ha confuso un sacco di gente, a dir poco.

«Ho una proposta per i comunisti», dice Grimes, con una tavola del manga Berserk sulla sfondo. «Allora, buona parte dei comunisti che conosco non sono grandi fan dell’I.A. Ma, se ci pensate, l’I.A. è in realtà la via più veloce per arrivare al comunismo».

why is GRIMES of all people talking about communism on tik tok in front of a beserk manga panel 💀💀 pic.twitter.com/J02NEQWxJ2 — femboy enthusiast (@smalleyhead215) June 3, 2021

«Nessuno infatti dovrebbe lavorare e a tutti sarebbero forniti i mezzi di sostentamento necessari per vivere un’esistenza confortevole. L’intelligenza artificiale potrebbe automatizzare l’intero settore dell’agricoltura, eliminando così la corruzione sistemica e portandoci il più vicino possibile a una vera uguaglianza».

«È in buona sostanza tutto ciò che la gente ama del comunismo, senza le aziende agricole statali che, diciamolo, non sono granché».