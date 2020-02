Grimes balla avvolta da petali nel video di ‘Idoru’

Grimes ha pubblicato due video per Idoru, singolo estratto dal suo ultimo album Miss Anthropocene. Si tratta di una versione breve (cinque minuti) e una più lunga (oltre sette). In entrambe Claire Boucher si muove con eleganza circondata da una pioggia di petali.

“We could play a beautiful game / You could chase me down in the name / Of love” canta nel ritornello. “I wanna play a beautiful game / Even though we’re gonna lose / But I adore you”. Nel mezzo di tutto questo romanticismo, la cantante poggia la mano sul pancione. Il video è inframezzato da scene di anime.

“Tecnicamente questo è un camera test, ma si è trasformato in una performance stranamente emozionante… ma non aspettatevi i visual più fighi del mondo”, ha scritto su Instagram. “Ci siamo resi conto che Idoru è uno dei pezzi più amati dai fan e abbiamo deciso di dimostrarvi quanto vi siamo grati”.

“Quella dell’album è stata la pubblicazione più soddisfacente di tutta la mia vita, della mia carriera eccetera”, ha continuato. “Non c’è giorno in cui non sia sopraffatta dalla gratitudine. Grazie a tutti quelli che hanno ascoltato Miss Anthropocene”. Potete vedere il video in cima all’articolo.