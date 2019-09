Greta Van Fleet: il nuovo singolo ‘Always There’

C’è un nuovo singolo dei Greta Van Fleet. Si chiama Always There e originariamente è stato registrato per essere incluso nell’album di debutto della band di giovani rocker americani, Anthem of the Peaceful Army.

Ritenendola però non in tono con l’album, la canzone è stata poi scartata, per poi riaffiorare ora in tutto il suo splendore grazie a A Million Little Pieces, film che ha richiesto espressamente il brano nella sua colonna sonora. Va da sé che anche lei come le sue sorelle è l’ennesimo omaggio dei Greta Van Fleet ai Led Zeppelin, il cui fantasma aleggia ovunque.

Non a caso l’album della colonna sonora esce proprio oggi per Republic Records, con tanto di canzoni dei Velvet Underground, R.E.M. e Tom Waits al suo interno.