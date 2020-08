Greg Dulli e Mark Lanegan rifanno il duetto fra Bob Dylan e Johnny Cash

I Gutter Twins si sono riuniti. Greg Dulli e Mark Lanegan cantano assieme Girl From the North Country nella versione di Bob Dylan con Johnny Cash. Il duetto apparirà come lato B di un singolo di Dulli che verrà pubblicato per Record Store Day.

Nella cover del pezzo uscito su Nashville Skyline Dulli intepreta il ruolo di Dylan, Lanegan di Cash, con l’accompagnamento di un pianoforte. «Adoro questa canzone», dice Dulli a Rolling Stone. «Stavo guardando il Johnny Cash Show con Dylan ospite e ho pensato che sarebbe stato bello rifarla con Mark». Nel suo libro Sing Backwards and Weep, Lanegan ha descritto Cash come uno dei suoi eroi musicali.

Girl From the North Country apparirà sul retro del vinile blu da 7 pollici in edizione limitata di A Ghost, un brano del primo album solista di Dulli, Random Desire, uscito all’inizio di quest’anno. Il singolo sarà disponibile sabato 29 agosto nell’ambito del primo dei tre Record Store Day previsti per quest’anno.

Una dozzina d’anni dopo il loro disco come Gutter Twins (Saturnalia, 2008), i due continuano a collaborare occasionalmente. Dulli è apparso sugli ultimi tre album di Lanegan, tra cui l’ultimo Straight Songs of Sorrow del 2020. «Non abbiamo mai smesso di lavorare assieme, ma abbiamo entrambi i nostri progetti e le nostre vite», ha detto Dulli. «Un giorno faremo di nuovo qualcosa come Gutter Twins, anche solo sul portico della casa di un amico».