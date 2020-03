Green Day, la cover di ‘I Think We’re Alone Now’ per chi è in isolamento 

Come stanno facendo moltissimi musicisti, anche Billie Joe Armstrong dei Green Day ha approfittato dell’isolamento forzato da coronavirus per parlare direttamente ai fan, in questo caso per regalare una cover di una canzone di Ritchie Cordell. Si tratta di I Think We’re Alone Now, brano reso famoso da Tommy James & The Shondells e Tiffany Darwish.

“Mentre siamo tutti in quarantena ho riflettuto sulle cose che contano davvero nella mia vita”, ha scritto il frontman su Instagram. “Famiglia, amici e ovviamente la musica. Ho pensato che se dobbiamo passare questo tempo in isolamento, almeno possiamo stare soli insieme”.

Father of All…, l’ultimo album dei Green Day, è uscito all’inizio dell’anno. Ne abbiamo parlato qui.