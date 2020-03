Green Day, ascolta la nuova cover dalla quarantena di Billie Joe Armstrong

Dopo la cover di I Think We’re Alone Now e la partecipazione – con Dave Grohl, Elton John e Billie Eilish – a un concerto in streaming per raccogliere fondi per la lotta al Covid-19, Billie Joe Armstrong dei Green Day ha pubblicato un’altra canzone per “No Fun Mondays”, la rubrica che ha inaugurato durante la quarantena. “Pubblicherò una cover ogni settimana, il lunedì, finché non torneremo nel mondo reale”, ha detto il frontman.

Questa volta si tratta di un pezzo di Johnny Thunders del 1978, You Can’t Put Your Arms Around A Memory. Father of All, l’ultimo album dei Green Day, è uscito a febbraio. Ne abbiamo parlato qui.