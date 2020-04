Green Day, ascolta la nuova cover dalla quarantena di Billie Joe Armstrong

Billie Joe Armstrong continua la sua serie di cover dall’isolamento “No Fun Mondays” con una canzone delle Bangles, Manic Monday, suonata insieme alla chitarrista della band Susanna Hoffs. Il duo ha trasformato la hit scritta da Prince in un brano power pop, sostituendo i sintetizzatori dell’originale con le chitarre: Armstrong suona direttamente dal suo salotto, mentre la Hoffs è in quello che sembra uno studio casalingo.

Oltre alla rubrica settimanale di cover, Armstrong ha partecipato anche all’evento di beneficienza di Elton John insieme a Dave Grohl, Billie Eilish, Mariah Carey e Sam Smith. Più avanti farà lo stesso con One World: Together at Home di Lady Gaga, a cui parteciperanno anche Paul McCartney, Stevie Wonder, Eddie Vedder, John Legend, Lizzo e Billie Eilish.

Nel frattempo il frontman dei Green Day ha approfittato dell’isolamento per tornare al lavoro sulle canzoni del gruppo. “Ho tutte queste melodie in testa”, ha detto a Kerrang, “ho scritto sei canzoni dall’inizio dell’emergenza. Non so quando potrò incontrare Mike e Tré, ma gli ho detto di restare in quarantena, spero che più avanti potremo tornare in studio con Butch Walker (il produttore di Father of All…, l’ultimo album del gruppo)”.