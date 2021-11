Green Day, ascolta il nuovo singolo ‘Holy Toledo!’

I Green Day hanno pubblicato un nuovo singolo. Si intitola Holy Toledo! e farà parte della colonna sonora del film Mark, Mary & Some Other People. È la terza nuova canzone dei Green Day del 2021 dopo Pollyanna e Here Comes the Shock.

Holy Toledo! è un pezzo festoso e ritmato, che si apre con Billy Joe Armstrong che dice di voler “andare dove iniziano i guai” e si fa festa, “che importa cosa dicono i vicini”. “Se è così che deve finire”, continua il testo, “baby ammaliamoci ancora”. Potete ascoltarlo qui sotto.

Il mese scorso, i Green Day hanno pubblicato un vinile in edizione limitata con le registrazioni live di Basket Case e When I Come Around, direttamente da uno show del 1994 per BBC Radio 1.

Mark, Mary & Some Other People, invece, è una commedia romantica diretta da Hannah Marks. Il film racconta la storia di una coppia (Ben Rosenfield e Hayley Law) che prima si innamora e poi prova una relazione aperta.