Green Day: ascolta il nuovo singolo ‘Fire, Ready, Aim’

I Green Day e la National Hockey League (NHL) hanno collaborato per il nuovo pezzo della band, Fire, Ready, Aim, suonato mercoledì durante il match New Jersey Devils vs. Philadelphia Flyers. Il brano sarà contenuto nel nuovo disco Father of All…. Potete vedere il video qui sopra.

Nella clip, i Green Day suonano sul campo di ghiaccio mentre le squadre si scontrano per portare a casa il match. La band sarà l’ospite musicale del prossimo All Star Game, previsto per il 25 gennaio.

Per il nuovo disco di Billy Joe e soci bisogna aspettare invece il prossimo 7 febbraio.