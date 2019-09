Green Day, ascolta il nuovo singolo ‘Father of All…’

I Green Day hanno annunciato l’uscita del nuovo album Father of All Motherfuckers, in uscita prevista il 7 febbraio 2020 per Reprise/Warner Records. Il lavoro è il 13esimo in studio per la band californiana che sigla così il ritorno in scena dopo Revolution Radio, uscito nel 2016. L’annuncio del nuovo disco arriva con quello dell’imponente Hella Mega Tour, la serie di concerti insieme a Fall Out Boy e Weezer che passerà anche dall’Ippodromo di Milano il 10 giugno 2020.

Parlando dell’album durante un’intervista a Beats 1, Billie Joe Armstrong ha rivelato che Father of All Motherfuckers conterrà soltanto 10 brani: «Dura solo 26 minuti ed è l’album più breve che abbiamo mai fatto dai tempi di Dookie o Insomnia».

Il frontman ha poi parlato dei testi scritti per i nuovi brani, che per certi versi riprendono la critica sociale di American Idiot: «C’è molta depressione nelle nuove canzoni, ma raccontata con senso dell’umorismo. È come funziona il mondo in questo momento, stiamo vivendo nel caos completo. È una situazione che c’è sempre stata in realtà, ma ora c’è Trump ed è ancora peggio. Le nuove canzoni non sono politiche, perché semplicemente raccontano ciò che sta succedendo, la merda che viviamo ogni giorno».