‘Grease’: guarda il trailer del prequel sulle Pink Ladies

I fan di Grease avranno presto modo di tornare alla Rydell High dopo 45 anni. È infatti in arrivo un prequel, chiamato Grease: Rise of the Pink Ladies. In arrivo su Paramount+ ad aprile, poche ore fa è stato pubblicato un teaser che potete vedere qui sotto.

Nella clip si vede l’assistente del preside della scuola che si rivolge a un gruppo di quattro studentesse sedute fuori dal suo ufficio: Jane (Marisa Davila), Olivia (Cheyenne Isabel Wells), Cynthia (Ari Notartomaso) e Nancy (Tricia Fukuhara). «Signore, dovete stare attente a chi frequentate. La reputazione di una ragazza è tutto ciò che ha», dice.

Grease: Rise of the Pink Ladies sarà ambientato 4 anni prima dell’iconica storia d’amore tra Danny Zuko e Sandy Olsson. E il teaser promette scazzottate, drammi, storie d’amore. Guardate qui: