Grazie ai bot, un super-bagarino ha rastrellato 18 milioni di biglietti

Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha messo nel mirino un super-bagarino, chiamiamolo così. Si tratta di una società che per una singola data del tour di Renaissance di Beyoncé, quella del 1° ottobre all’Arrowhead Stadium in California, ha comprato 7624 biglietti. Per riuscirci ha utilizzato 1300 account, visto che in quel caso come spesso accade per i concerti più richiesti c’era un limiti di biglietti acquistabili per utente. Li ha poi rivenduti sul mercato secondario guadagnando 833.323 dollari, l’equivalente di 739.733 euro.

Si tratta di una società con sede a San Diego che, secondo l’accusa, ha usato bot e altri metodi illegali per rastrellare dal mercato i biglietti per decine di migliaia di eventi, dai concerti di Post Malone a quelli di Luke Bryan che negli States è molto popolare. La società di chiama Reps & Co, le cifre sono impressionanti. Nella causa depositata giovedì scorso si legge che avrebbe aggirato le norme sui limiti dell’acquisto di biglietti per ben 83.000 eventi, spendendo oltre un miliardo e 300 mila dollari per accaparrarsi 18,5 milioni di biglietti da rivendere. Non si tratta solo di concerti, ma anche di musical, partite, eventi di vario tipo individuati da un software in grado di selezionare i più richiesti.

Secondo l’accusa, il super-bagarino rivendeva i biglietti rastrellati a prezzi maggiorati sulle piattaforme di secondary ticketing come StubHub, Vivid Seats, SeatGeek, Gametime e anche sul servizio di rivendita di Ticketmaster. Il profitto realizzato: oltre 120 milioni di dollari.

Oltre al concerto di Beyoncé, viene citata la data di Pitbull del 7 settembre 2024 a Syracuse, New York. In quel caso Reps avrebbe messo in azione almeno 700 account per acquistare 5430 biglietti tramite Ticketmaster. Il dato spaventoso: 5000 biglietti rappresentano quasi un terzo della capienza del palazzetto in cui si teneva il concerto, l’Empower Federal Credit Union Amphitheater. In quel caso, l’azienda avrebbe ricavato 120.000 dollari.