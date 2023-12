Grammy a rischio per Diddy?

Mentre Sean “Diddy” Combs continua ad affrontare le conseguenze di quattro diverse cause legali per abuso sessuale intentate contro di lui nell’ultimo mese, resta da capire se sarà o meno il benvenuto alla cerimonia dei Grammy Awards 2024.

«Stiamo prendendo la questione molto sul serio e la stiamo valutando con il tempo e con la cura che merita», ha dichiarato l’organizzazione in una nota a Rolling Stone.

Combs è attualmente nominato nella categoria Best Progressive R&B Album per il suo progetto del 2023 The Love Album: Off the Grid. Un rappresentante dell’Academy ha specificato che la discussione a cui si fa riferimento nella dichiarazione dell’organizzazione è incentrata sull’invito stesso e non ci sono informazioni riguardo la nomination di Combs (se verrà annullata o meno).

Gli inviti in genere vengono inviati ai candidati ai Grammy subito dopo l’annuncio delle nomination (le nomination sono state annunciate lo scorso 10 novembre, ma non è chiaro se Combs abbia effettivamente ricevuto il suo invito. La prima accusa contro di lui è emersa il 16 novembre.) I rappresentanti di Combs non hanno risposto alle richieste di un commento da parte di Rolling Stone.

La nomination dovrebbe comunque restare dov’è, almeno se si guarda la storia recente: nel 2021, Marilyn Manson e Louis CK, entrambi precedentemente accusati di molestie, hanno ricevuto nomination ai Grammy. Manson è stato nominato per il suo contributo a Donda di Kanye West – che ha ottenuto una nomination come ‘Album dell’anno’ – mentre CK ha vinto come ‘Miglior album comico’.

Il CEO dei Grammy Harvey Mason Jr. disse all’epoca a The Wrap che l’Academy «non limiterà il numero di persone che possono inviare il loro materiale affinché venga preso in considerazione. Non esamineremo la storia delle persone, non esamineremo i loro precedenti penali, non esamineremo nient’altro che la legalità all’interno delle nostre regole, se questa registrazione è idonea in base alla data e ad altri criteri».

Quattro diverse donne hanno fatto causa a Combs per abusi sessuali nelle ultime settimane. Cassandra “Cassie” Ventura ha intentato una causa contro Combs alla fine di novembre e ha raggiunto un accordo privato il musicista il giorno dopo. Altre tre donne si sono fatte avanti dopo la causa di Ventura, inclusa una la settimana scorsa che sostiene che Combs l’abbia violentata in gruppo quando aveva 17 anni. Combs ha negato tutte le accuse.

«Quando è troppo è troppo. Nelle ultime due settimane sono rimasto seduto in silenzio e ho guardato le persone che cercavano di assassinare il mio personaggio, distruggere la mia reputazione e la mia carriera», ha detto Combs in una nota. «Accuse disgustose sono state mosse contro di me da persone in cerca di un rapido guadagno. Vorrei essere assolutamente chiaro: non ho fatto nessuna delle cose orribili che mi vengono addotte. Combatterò per il mio nome, la mia famiglia e per la verità».

Al di fuori dei Grammy, Diddy si è dimesso dalla carica di presidente di Revolt TV a novembre. E come riportato domenica da Rolling Stone, più di una dozzina di marchi hanno preso le distanze dalla sua piattaforma di e-commerce Empower Global, lanciata di recente, a causa di queste affermazioni.

«Prendiamo molto sul serio le accuse contro il signor Combs e troviamo tale comportamento ripugnante e intollerabile», ha detto a Rolling Stone Annette Njau, la fondatrice di una delle società precedentemente presenti sul sito di Empower. «Crediamo nei diritti delle vittime e supportiamo le vittime nel dire la loro verità, anche contro le persone più potenti».

Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone U.S.