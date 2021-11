Grammy 2022: ad annunciare le nomination anche i Måneskin

Ci siamo: oggi pomeriggio, precisamente alle 18, verranno svelate le nomination per i Grammy Awards 2022.

All’interno delle categorie saranno come sempre presi in considerazione i lavori usciti tra il 1° settembre 2020 e il 30 settembre 2021. Ma la notizia non è questa, per ora: perché tra i tanti nomi illustri che annunceranno le nomination, in diretta, ci sono anche i Måneskin, freschi di esibizione agli American Music Awards. Lo hanno annunciato su Twitter:

We’re sooo excited to help announce the @RecordingAcad #GRAMMYs nominations on Tuesday, Nov. 23.

Tune in to watch live on https://t.co/i3nz8CI1k3 @ 9am PT to find out who is nominated! pic.twitter.com/hUNp6hBDhb

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) November 23, 2021