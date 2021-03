Grammy 2021: Billie Eilish, Taylor Swift e BTS tra i performer

La Recording Academy ha rivelato la scaletta completa dei Grammy di quest’anno. Tra gli artisti che si esibiranno Cardi B, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Brittany Howard, Miranda Lambert, Dua Lipa, Chris Martin, John Mayer, Maren Morris, Post Malone, Roddy Ricch e Taylor Swift. Ma anche Bad Bunny, Black Pumas, DaBaby, Doja Cat, Mickey Guyton, le Haim, Lil Baby, Megan Thee Stallion e Harry Styles, che saliranno sul palco dei Grammy per la prima volta.

Tecnicamente i BTS si sono esibiti l’anno scorso, apparendo seppur brevemente per contribuire allo slot Old Town Road di Lil Nas X. Allo stesso modo, Roddy Ricch si è esibito per la prima volta l’anno scorso, ma come parte di un tributo di gruppo a Nipsey Hussle.



«Gli artisti si riuniranno, pur stando al sicuro, per suonare e celebrare la musica che ci unisce tutti», ha detto la Recording Academy in un comunicato.

Lo show, condotto dal comico e conduttore del Daily Show Trevor Noah, inizierà alle 8 p.m. ET di domenica 14 marzo.

Anche se le esibizioni saranno un mix di live e preregistrate, il produttore esecutivo Ben Winston ha detto a Rolling Stone che punta a far sembrare lo show il più live possibile. Non ci resta che aspettare domenica. Qui tutte le nomination.