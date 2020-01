Grammy 2020: Demi Lovato torna a esibirsi dopo l’overdose

Ha scelto la notte dei Grammy per tornare sulle scene la cantante Demi Lovato, che l’anno scorso era stato al centro della cronaca per essere stata ricoverata dopo un’overdose da eroina. «La prossima volta che mi vedrete starò cantando», aveva scritto la Lovato sul suo Instagram qualche settimana fa. E, infatti, ieri è salita sul palco dello Staples Center per intonare Anyone, canzone con un testo che quasi una preghiera: Anyone, please send me anyone/ Lord, is there anyone?/ I need someone.

L’ultimo disco di Demi Lovato risale al 2017.