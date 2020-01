Gorillaz, in arrivo il nuovo album?

I Gorillaz sono al lavoro su un nuovo progetto intitolato Song Machine. L’annuncio è arrivato tramite Instagram, dove il gruppo ha pubblicato un breve teaser di venti secondi, che trovate qui sotto, in cui si può ascoltare un frammento di un brano: Song Machine Theme Tune. Pochi minuti dopo, sulla pagina Spotify del gruppo è apparsa una playlist: “Gorillaz Present Song Machine | Season One. Follow for the next episode”. Secondo The Version e Clash, inoltre, il sito della BBC avrebbe accidentalmente svelato l’arrivo di un nuovo singolo – prodotto insieme a slowthai e agli Slaves –, che verrà presentato durante la trasmissione Hottest Record In The World.

Di cosa si tratta? Song Machine è il nuovo album in studio dei Gorillaz o la serie animata di cui si parla da un po’?