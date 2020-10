Gorillaz, guarda il video di ‘The Pink Phantom’ con Elton John e 6black

Occhiali dalla forma eccentrica, sorriso sdentato, orecchino, completo rosa: alla fine anche Elton John è diventato un personaggio animato. Succede nel video dei Gorillaz The Pink Phantom diretto da Jamie Hewlett, settimo episodio della serie Song Machine: Season One. Il brano ospita anche il featuring del rapper 6black.

Elton John ha detto di essere un fan di vecchia data di Damon Albarn. «Mi piace il modo in cui abbraccia un ampio spettro di musica. Ha tagliato molti traguardi, ma non sta mai fermo. Guarda sempre avanti e cerca il nuovo, una cosa rara e degna d’ammirazione. Ed è sempre al lavoro».

In un comunicato, 2D dei Gorillaz ringrazia la pop star inglese: «Grazie per essere stato tanto generoso, Mr. Elton Sir John, con il tuo tempo, il tuo genio e pure con le trecce danesi che hai portato in studio e per aver scritto alcune fra le migliori canzoni di sempre».

L’album Song Machine: Season One, che conterrà anche le canzoni del progetto già uscite tra cui quella con Robert Smith dei Cure e altre (St. Vincent, Beck, Joan as Police Woman), uscirà il 23 ottobre. Il 12 e 13 dicembre i Gorillaz terranno tre performance in livestreaming a pagamento. Informazioni a questa pagina.