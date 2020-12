Gorillaz, guarda il video di ‘The Lost Chord’

A pochi giorni dallo speciale concerto in streaming (che vi abbiamo raccontato qui), i Gorillaz hanno pubblicato l’ultimo video della prima stagione del progetto Song Machine. Si tratta di The Lost Chord, un brano in collaborazione con Leee John.

Nel video la band torna a Plastic Beach, l’ambientazione dell’album del 2010, dove incontrano un mostro marino interpretato da John. Il progetto Song Machine – qui la recensione del disco – non finisce qui: Damon Albarn ha detto che potrebbe lavorare a un sequel. «Sì. Perché no? Continuerò a pubblicare nuovi episodi. Fare musica è la parte facile. Il difficile è renderla valida».