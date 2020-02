Gorillaz e Tame Impala insieme per ‘Song Machine’

Damon Albarn e soci hanno iniziato a fare teasing sui prossimi ospiti del loro nuovo progetto, Song Machine. E pare proprio che si tratti dei Tame Impala. Guardate qui:

Nella foto infatti, la band è disegnata sulla copertina di Currents, album dei Tame Impala del 2015.

Il nuovo progetto, una serie audiovisiva composta da un numero imprecisato di episodi, non avrà una cadenza fissa e ospiterà un parterre di ospiti “in costante evoluzione”. “Song Machine è un modo del tutto nuovo di lavorare”, ha “detto” il batterista Russel. “Il mondo si muove veloce, e dobbiamo essere pronti. Non sappiamo chi verrà in studio la prossima volta. Song Machine si nutre dell’ignoto, nasce dal puro caos. Non importa cosa diavolo arriverà, ma siamo pronti a produrre come se non ci fosse un domani”.

Il primo episodio è Momentary Bliss, scritto insieme al rapper Slowthai e agli Slaves.