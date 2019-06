Gold Panda torna a Milano

Sarà Gold Panda a chiudere la seconda edizione di FOG, festival sperimentale ospitato dalla cornice di Triennale Teatro dell’Arte a Milano.

Insieme al DJ e artista elettronico inglese, live il 5 giugno nel gigantesco giardino del museo immerso in Parco Sempione, ci sarà anche Awesome Tapes From Africa, artista americano che come ormai sanno tutti (e come suggerisce il titolo) ripropone nei suoi DJ alcuni rari nastri e dischi africani, awesome, bellissimi, appunto.

Non bastasse, a dar manforte ai due pezzi grossi sopra citati sarà anche Parker Madicine, l’unico artista italiano della prestigiosa etichetta Planet E Communications di Detroit. Visitate il sito di FOG Triennale per maggiori info.